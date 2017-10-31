В СБУ повідомили про запобігання диверсії на об'єкті інфраструктури у Донецькій області

Служба безпеки України запобігла диверсії на об’єкті інфраструктури у Донецькій області, підозрюваного затримано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак під час брифінгу сьогодні у Києві.

«Наразі відбувається документування ще одного злочину, і затримана особа, яка в Донецькій області з майже кілограмом вибухівки планувала підірвати об’єкт інфраструктури», - сказав Грицак.

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Інші деталі Грицак пообіцяв надати завтра, 1 листопада.

За його словами, протягом 2016-2017 років підрозділи СБУ запобігли 22 терористичним актам, затримано 62 особи.

«Нами встановлено майже 1 тис. учасників диверсійних груп, з яких затримано – 114, засуджено – 54», – сказав голова СБУ.