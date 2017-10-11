Грицак вважає, що українські чиновники мають їздити до Росії лише з дозволу МЗС України

Українські чиновники мають їздити до Росії лише з дозволу Міністерства закордонних справ України. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу.

«Як на мене, я б заборонив поїздки українським чиновникам без дозволу МЗС, підкреслюю, до Росії – в першу чергу, чиновникам, уповноваженим на виконання функцій держави», - сказав він.

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Також Грицак зауважив, що для перемовин з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі є платформа у Мінську та «нормандський формат».

«Усі інші речі, як на мене – приватні поїздки так званих депутатів до Росії, нехай це буде пов’язано з бізнесом, з політикою, ще з чимось. Я не думаю, що вони приїжджають і виказують там своє "Фе" російській владі, яка атакує сьогодні четвертий рік поспіль українців. Моя жорстка позиція – я проти цього», - наголосив голова СБУ.

Також Грицак підтримує запровадження біометричного контролю на кордоні для громадян Росії. Він зазначив: «Я підтримую ініціативу президента – біометричні паспорти і все інше. Ми маємо навести лад».

За його словами, СБУ почала аналізувати поїздки українців на заробітки. «На жаль, прикро, соромно – бо дехто у 40-50 років пішов добровольцем, а дехто в 20 років ховався на заробітках у Росії», - зауважив Грицак.

«Я розумію причинно-наслідковий зв’язок – людям потрібно заробляти, але тільки не в Росії», - підкреслив голова СБУ.