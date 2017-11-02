ЗСУ проводять випробування зенітних керованих ракет на Херсонщині (фото)

2 листопада на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області розпочалися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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До проведення заходу залучаються екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація ПС ЗСУ.

Зазначається, що бойові обслуги підрозділів зенітних ракетних військ відпрацьовуватимуть практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряних цілях.

Як повідомляв УНІАН, у квітні відбувся черговий вдалий етап випробувань українського ракетного комплексу "Вільха".