На Донеччині піймали диверсанта терористів "ДНР", який намагався підірвати підстанцію (фото)

У Покровському районі Донеччини співробітники СБУ затримали диверсанта терористичної організації «ДНР», коли той намагався закласти вибухівку на об’єкті інфраструктури. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

«Правоохоронці встановили, що за вказівкою кураторів з ГУ Генштабу Міноборони РФ представники так званого «МГБ ЛНР» підібрали для здійснення терористичного акту мешканця Краматорська. З чоловіком були проведені спеціальні навчання з поводження з вибуховими пристроями та проведено відповідний інструктаж», - йдеться у повідомленні.

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Відомо, що диверсант отримав завдання підірвати одну з підстанцій, яка забезпечує безперебійну роботу залізниці у районі проведення АТО. Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник здійснив попередній огляд території об’єкту, та затримали його під час закладання саморобного вибухового пристрою в еквіваленті 4,5 кілограма тротилу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНІАН раніше, відповідальним за вбивство полковника СБУ Олександра Хараберюша назвали бойовика на прізвисько "Ленін". Він керує Центром спеціальних операцій так званого "МДБ ДНР", створеного під кураторством російських спецслужб.