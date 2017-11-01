За підривом авто стоїть "Ленін": названо організатора вбивства полковника СБУ (фото)

14:26, 01 листопада 2017
Політика
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"Ленін" керує Центром спеціальних операцій так званого "МДБ ДНР", зазначила Гітлянська.

Відповідальним за вбивство полковника СБУ Олександра Хараберюша назвали бойовика на прізвисько "Ленін". Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Вона розповіла, що "Ленін" керує Центром спеціальних операцій так званого "МДБ ДНР", створеного під кураторством російських спецслужб. 

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"Саме ця людина та його підопічні відповідальні за вбивство Хараберюша. Виконавиця диверсії вже затримана. Військова прокуратура здійснює процесуальне керівництво", - зазначила Гітлянська.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня близько 8:30 у центральному житловому кварталі Маріуполя невідомі підірвали автомобіль, в якому перебував полковник СБУ Олександр Хараберюш. Від отриманих чисельних травм та опіків він загинув на місці.

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Теги: #Вбивство полковника СБУ Хараберюша#підрив авто Хараберюша