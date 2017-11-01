За підривом авто стоїть "Ленін": названо організатора вбивства полковника СБУ (фото)
"Ленін" керує Центром спеціальних операцій так званого "МДБ ДНР", зазначила Гітлянська.
Відповідальним за вбивство полковника СБУ Олександра Хараберюша назвали бойовика на прізвисько "Ленін". Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.
Вона розповіла, що "Ленін" керує Центром спеціальних операцій так званого "МДБ ДНР", створеного під кураторством російських спецслужб.
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"Саме ця людина та його підопічні відповідальні за вбивство Хараберюша. Виконавиця диверсії вже затримана. Військова прокуратура здійснює процесуальне керівництво", - зазначила Гітлянська.
Як повідомляв УНІАН, 31 березня близько 8:30 у центральному житловому кварталі Маріуполя невідомі підірвали автомобіль, в якому перебував полковник СБУ Олександр Хараберюш. Від отриманих чисельних травм та опіків він загинув на місці.