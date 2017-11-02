У СБУ є відеодокази участі найманців Вагнера у захопленні Луганського аеропорту

СБУ має відеодокази участі приватної військової компанії Вагнера в захопленні Луганського аеропорту в 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

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"На сьогодні у нас є відео участі найманців Вагнера у боях під Луганськом, у захопленні Луганського аеропорту. Ми це відео на сьогоднішній день закінчуємо аналізувати. І найближчим часом ми покажемо", - заявив Гуськов.

Як раніше повідомляла СБУ, найманці російської приватної військової компанії Вагнера брали участь у знищенні українського військового літака Іл-76 в Луганську, штурмах Луганського аеропорту і міста Дебальцеве в 2014 році.