Грицак озвучив операції та втрати найманців "групи Вагнера" на Донбасі

Найманці російської приватної військової компанії Вагнера брали участь у знищенні українського військового літака Іл-76 в Луганську, штурмах Луганського аеропорту і міста Дебальцеве в 2014 році.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Чим займалася "група Вагнера" з початку її перебування на сході нашої держави? Ключові з них (операцій) - це знищення Іл-76 з нашими десантниками на борту. Тоді загинули 49 військових Збройних сил України. В їх активі - участь у штурмах аеропорту в Луганську, штурмах Дебальцеве та інших мирних населених пунктів", - заявив він.

"У знищенні Іл-76 і штурмі аеропорту в Луганську брали участь 72 бойовика "ПВК Вагнера", з них втрачено "двухсотими" (убитими - УНІАН) 15 осіб, знаємо кожного", - додав Грицак.

"Штурм міста Дебальцеве, Санжарівка - 205 бойовиків Вагнера брали в них участь. Втрати - 21 особа, знаємо кожного", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Грицак заявив, що СБУ встановила причетність російської приватної військової компанії Вагнера до збройного конфлікту на Донбасі і в Сирії.

За його словами, на сьогоднішній день СБУ встановила 1587 осіб - членів ПВК Вагнера, загалом їх близько 5 тисяч осіб. Ці найманці беруть участь в бойових діях на Донбасі та Сирії. Тренувальна база цієї російської приватної військової компанії розташована в Краснодарському краї РФ.

За словами Грицака, "цей проект російських спецслужб дозволяє кремлівським політикам впевнено говорити на публіку і міжнародному співтовариству фрази: "Їх (російських військових - УНІАН) там немає" або "Ми їх туди не посилали".