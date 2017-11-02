СБУ опублікувала прізвища найманців ПВК Вагнера, які брали участь в боях під Дебальцевим

Служба безпеки України обнародувала прізвища найманців російської приватної військової компанії Вагнера, які брали участь в боях із підрозділами Збройних сил України та добровольцями під Дебальцевим 28 січня 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, імена та прізвища на прес-конференції в Києві повідомив начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

«Це дійсно бійці так званої «ПВК Вагнера», які брали участь разом із кадровими російськими військами. Перш за все, це спецназ та елітні повітряно-десантні війська в боях під Дебальцевим», - заявив він.

Читайте такожУ СБУ є відеодокази участі найманців Вагнера у захопленні Луганського аеропорту

В СБУ назвали 14 імен людей, які брали участь в боях під Дебальцевим 28 січня 2015 року.

Також у СБУ продемонстрували аудіозапис, на якій людина з голосом, як стверджують у спецслужбі, схожим на голос ватажка ПВК Вагнера Дмитра Уткіна, спілкується з російським офіцером щодо ситуації під час боїв під Дебальцевим.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня голова СБУ Василь Грицак заявив, що СБУ встановила участь найманців ПВК Вагнера в збройних конфліктах на Донбасі та в Сирії. За його словами, СБУ встановила 1 тис. 587 осіб - членів ПВК Вагнера, всього їх близько 5 тис. Тренувальна база цієї ПВК розташована в Краснодарському краї РФ.

Грицак відзначив, що «цей проект російських спецслужб дозволяє кремлівським політикам впевнено говорити на публіку і міжнародному співтовариству фрази «Їх (російських військових) там немає» чи «Ми їх туди не посилали».

За даними спецслужб, 95% членів ПВК Вагнера є громадянами Росії, також встановлено особи близько 40 громадян України, яких готували для диверсій в Україні. Крім того, СБУ відомо про те, що є близько 100 бойовиків із однієї з балканських країн, які мають стосунок до ПВК Вагнера. Також СБУ має відеодокази участі приватної військової компанії Вагнера в захопленні Луганського аеропорту в 2014 році.