Витягують "двохсотих": опубліковано розмову командира ПВК "Вагнера" і російського генерала про втрати під Дебальцевим (аудіо)

СБУ оприлюднила переговори між командиром ПВК "Вагнера" Дмитром Уткіним й російським генералом Євгеном Нікіфоровим ("Тамбов"). Аудіо свідчить про участь російських найманців приватної військової компанії в боях біля Дебальцевого.

Читайте також"Борт завалили": СБУ опублікувала записи розмов ватажків російських найманців на Донбасі (аудіо)

Як видно на записі, він датований 23 лютого 2015 року. Уткін і Нікіфоров говорять про втрати найманців й евакуацію тіл ліквідованих.

Нікіфоров: - Дмитру Валерійовичу? "Тамбов".

Уткін: - Доброго ранку, Євгену Валерійовичу! Загалом я відправив своїх людей, там зараз витягують своїх двохсотих. Домовленостей досягли там певних, разом з афганцями, б***ь, вперше, б***ь, ось... Просто вам доповідаю.

Н.: Ну, дай Бог!

У.: Ага.

Як раніше повідомляла СБУ, найманці російської приватної військової компанії Вагнера брали участь у знищенні українського військового літака Іл-76 в Луганську, штурмах Луганського аеропорту і міста Дебальцеве в 2014 році.