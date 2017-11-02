У Дніпрі попрощались із загиблим на Донбасі грузином-добровольцем "Гюрзою-2" (фото)

14:28, 02 листопада 2017
Війна
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Тіло загиблого грузинського добровольця до Запоріжжя відправляли із моргу у Дніпрі.

Тіло загиблого грузинського добровольця Георгія Саралідзе з позивним "Гюрза-2" до Запоріжжя відправляли із моргу у Дніпрі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Ірина Цебермановська.

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Біля моргу лікарні Мечникова у Дніпрі з ним попрощалися, а тіло загиблого волонтерським мікроавтобусом відправили до Запоріжжя на поховання.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня унаслідок зіткнень біля Донецького аеропорту загинув грузин-доброволець полку "Азов" Георгій Саралідзе. 

Він був учасником війни в Абхазії та Самачабло, допомагав українським військовим в боротьбі проти російських окупантів з дня початку бойових дій. У зону АТО Саралідзе приїхав на початку 2015 року. 

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Теги: #Саралідзе загинув на Донбасі#грузин-доброволець на Донбасі