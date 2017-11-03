Бойовики тримають у заручниках 155 українців, ще 403 вважаються зниклими безвісти - СБУ

У заручниках бойовиків на Донбасі перебувають 155 громадян України, ще 403 вважаються зниклими безвісти.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ щодо засідання Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій.

Учасники засідання підтримали пропозицію голови СБУ Василя Грицака та звернулися до глав усіх світових релігійних конфесій з проханням допомогти у процесі звільнення заручників.

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Усі лідери українських церков підписали персональні звернення до світових ієрархів з проханням допомогти вплинути на процес якнайшвидшого звільнення людей, які утримуються в заручниках.

"За даними СБУ, на сьогодні звільнено та знайдено 3140 осіб, у заручниках так званих "ДНР/ЛНР" перебуває 155 українських громадян, ще 403 вважаються зниклими безвісти. На території Росії незаконно утримуються 10 наших співвітчизників", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Грицак заявив, що бойовики на окупованих територіях Донбасу утримують у заручниках 152 українських громадянина.

26 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що у російських тюрмах незаконно утримують 38 українських політичних в'язнів.

За даними члена гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі, першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, станом на 26 жовтня 402 особи вважалися зниклими безвісти у Донецькій та Луганській областях.