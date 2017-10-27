Українська сторона у Мінську наполягає на обміні заручниками за формулою "313 на 88" - Геращенко

Українська сторона в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську продовжує пропонувати обмін заручниками за формулою "313 на 88" осіб.

Про це член гуманітарної підгрупи ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила в соціальній мережі Facebook.

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"Також закликаємо негайно розблокувати звільнення заручників. Вже давно завершилася верифікація осіб, які ні за які коврижки не бажають переміщатися в ОРДЛО. Верифікація називалася як передумова звільнення, й ми апелюємо до ОБСЄ, так само закликати всі сторони негайно розблокувати процес звільнення заручників. Вже два місяці ми очікуємо відповіді РФ і контрольованих ними ОРДЛО на цілком конкретну пропозицію передачі 313 осіб на 88 заручників, яких підтвердили ОРДЛО. Ми також наполягаємо на тому, щоб і координатор ОБСЄ займав більш активну, а не спостережну позицію у звільненні заручників", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що бойовики на окупованих територіях Донбасу утримують у заручниках 152 українських громадянина, ще 404 вважаються зниклими безвісти.