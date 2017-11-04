П'яний російський найманець збив насмерть двох людей у Макіївці - розвідка

Бойовик з окупованих територій Донецької області наїхав на двох місцевих жителів у Макіївці, повідомляє Эспрессо.TV з посиланням на заяву спікера Міністерства оборони України з питань АТО Андрія Лисенка.

Читайте такожЕйфорія минула: тисячі росіян повертаються з війни на Донбасі розбитими - журналіст

Він зазначив, що отримав цю інформацію від представників українського Головного управління розвідки. З'ясувалося, що співробітник так званого "МВС ДНР" керував автомобілем у нетверезому стані, у результаті чого спровокував аварію в окупованому населеному пункті Макіївка.

"Загинули двоє цивільних, а винуватець втік з місця злочину", - підкреслив Лисенко.