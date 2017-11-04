П'яний російський найманець збив насмерть двох людей у Макіївці - розвідка
15:01, 04 листопада 2017Війна
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Співробітник так званого "МВС ДНР" керував авто в нетверезому стані, у результаті чого спровокував аварію в окупованій Макіївці.
Ілюстрація REUTERS
Бойовик з окупованих територій Донецької області наїхав на двох місцевих жителів у Макіївці, повідомляє Эспрессо.TV з посиланням на заяву спікера Міністерства оборони України з питань АТО Андрія Лисенка.
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Він зазначив, що отримав цю інформацію від представників українського Головного управління розвідки. З'ясувалося, що співробітник так званого "МВС ДНР" керував автомобілем у нетверезому стані, у результаті чого спровокував аварію в окупованому населеному пункті Макіївка.
"Загинули двоє цивільних, а винуватець втік з місця злочину", - підкреслив Лисенко.
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