Доба в АТО: 25 обстрілів, один український військовий травмований
Російсько-окупаційні війська продовжують вогневі провокації фактично вздовж всієї лінії розмежування, при цьому зрідка застосовуючи міномети різних калібрів.
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 25 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український захисник отримав бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Російсько-окупаційні війська продовжують вогневі провокації фактично вздовж усієї лінії розмежування, при цьому поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів.
Читайте такожБільше не "сіра зона": Порошенко підписав указ про створення ВЦА Широкиного та Бердянського
Так, на Луганському напрямку противник бив із 120-міліметрових мінометів неподалік Новоолександрівки. А міномети калібру 82 міліметри бойовики застосовували біля Новотошківського та Кримського. Крім того, вдень у результаті обстрілу проросійськими найманцями поблизу Новозванівки отримав бойову травму один український військовий.
На підступах до Донецька, увечері і вночі окупанти тричі обстрілювали укріплення сил АТО із піхотного озброєння та мінометів біля Зайцевого. А озброєння БМП застосовували неподалік Попасної.
На Приморському напрямку під вогнем великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворога опинились позиції української армії на околицях Старогнатівки і Павлополя.
У відповідь Збройні Сили України 17 разів застосовували зброю на ураження противника.
Як повідомляв УНІАН, терористів в зоні АТО гине майже втричі більше, ніж українських бійців.