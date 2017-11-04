Терористів в зоні АТО гине майже втричі більше за українських бійців – Жебрівський

Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає Depo.ua з посиланням на "5 канал".

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"Орків гине в 2,8 разів більше, ніж сьогодні гине наших воїнів", – сказав він.

"По "двохсотих", оскільки не всіх загиблих відправляють на російську землю, ми нічого не відслідкуємо, а от те, що різними засобами і методиками з декількох джерел надходить інформація, то загиблих на тій стороні набагато більше. Через це наші хлопці реально адекватну відповідь дають", – зауважив голова Донецької ВЦА.

Як повідомляв УНІАН, раніше Жебрівський назвав місця дислокації регулярних російських військ на Донбасі.

Зокрема, він зазначив, що підрозділи регулярних військ Російської Федерації дислокуються у Сніжному, Донецьку та Луганську.