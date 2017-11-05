Бойовики обстріляли з "Градів" Авдіївку та Опитне

Бойовики обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град» Авдіївку та Опитне. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

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«Сьогодні, 5 листопада, бойовики, грубо порушуючи мирні домовленості, обстріляли з реактивних систем залпового вогню прифронтові населені пункти Донеччини – під удар з «Градів» практично одночасно потрапили населені пункти Авдіївка та Опитне», - заначили у штабі.

По Авдіївці російські найманці випустили 137, а по Опитному – 110 реактивних снарядів.

«Цинічно порушуючи Мінські домовленості, незаконні збройні формування окремих районів Донецької області в черговий раз ставлять під загрозу життя мирних жителів. Тим самим демонструючи, що здоров'я, а найголовніше - життя мирного населення, людей похилого віку та дітей, які в вихідний день гуляли на вулиці та займалися повсякденними справами, не має для них ніякої цінності», - наголошується у повідомленні.

У штабі АТО вважають, що такі дії засвідчують, що керівництво бойовиків навмисно йде на подальше загострення конфлікту та вкотре демонструє небажання дотримуватися режиму припинення вогню й свідомо порушує Мінські домовленості.