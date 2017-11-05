Ситуація в зоні АТО: бойовики 9 разів порушили режим тиші, поранено двох військових

З опівночі на Донбасі російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, поранено двох українських бійців.

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Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, під час чотирьох обстрілів ворог застосував міномети переважно калібру 120 міліметрів і один раз - реактивну систему залпового вогню.

«Зранку окупанти понад годину били із 120 та 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів по наших позиціях біля Водяного і Талаківки, що на Маріупольському напрямку. Українські воїни асиметрично відповідали ворогу. Унаслідок цього протистояння отримав поранення військовослужбовець сил АТО», - повідомили у прес-центрі.

На Луганському напрямку проросійські найманці застосовували 120-міліметровий міномет неподалік Новотошківки. З гранатометів вони також обстріляли підступи до Кримського і Нижньотеплого. У результаті однієї з цих провокацій був поранений ще один український захисник.

Неподалік Донецька близько 15.00 проросійські найманці випустили щонайменше 10 снарядів з реактивної пускової установки у районі Опитного. Крім того, по опорних пунктах ЗСУ біля Авдіївки і Пісків загарбники били із 120-міліметрових мінометів.