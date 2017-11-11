Україна наполягає, щоб питання введення миротворців на Донбас було розглянуто до кінця року - Геращенко

Україна наполягає, щоб питання введення миротворців на Донбас було розглянуто до кінця року.

Про це член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко сказала ввечері 10 листопада в ефірі «5-го каналу».

"Україна наполягає на тому, щоб до кінця року все-таки, ми очікуємо цього, було розглянуто питання введення миротворців на Донбасі. Ми вважаємо, що у ситуації, коли місія ОБСЄ виконує важливу моніторингову функцію, але її зусиль не достатньо для того, щоб принести мир на Донбас, тема миротворців набирає все більшої актуальності, і світ має це почути. І ми тут очікуємо більш активної позиції наших партнерів і наших гарантів по Будапештському меморандуму", - наголосила Геращенко.

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Довідка УНІАН. 20 вересня президент України Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі. Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

Своєю чергою в РФ заявляють, що повноцінна миротворча операція на окупованому Донбасі є неприйнятною з погляду Мінських угод, і наполягають, що миротворці ООН повинні базуватися лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

На початку листопада спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що США порадили Україні не подавати власний проект резолюції ООН щодо розміщення миротворців на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

10 листопада глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що Україна, США та Німеччина мають фактично готовий проект резолюції ООН стосовно миротворчої місії на Донбасі.