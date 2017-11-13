Вчора кількість збройних провокацій з боку бойовиків зросла майже вдвічі – штаб АТО

Ситуація в районі проведення АТО залишається складною. Російсько-терористичні війська продовжують порушувати перемир'я на всій лінії зіткнення.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebok, у порівнянні із попередньою добою кількість ворожих збройних провокацій зросла майже вдвічі і сягнула 33. Понад десяток фактів використання бойовиками зброї характеризуються застосуванням мінометів різних калібрів.

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Зазначається, що особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби.

Так, із настанням сутінок, ворог активізувався на Світлодарській дузі. Зі 120-ти та 82мм мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП були обстріляні оборонці Луганського.

На підступах до Донецька факти застосування противником піхотного озброєння зафіксовані неподалік Авдіївки, Мар’їнки та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Катеринівки, а з великокаліберних кулеметів – по захисниках Валуйська.

Попри підвищення ворожої вогневої активності, жоден український воїн внаслідок бойових дій не постраждав.