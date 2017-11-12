Бойовики із мінометів та гранатометів обстріляли сили АТО - штаб

Від опівночі російсько-окупаційні бандформування 23 рази відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook. Згідно з інформацією штабу, майже у половині випадків українські бійці давали противнику адекватну відповідь.

Зокрема, на Луганському напрямку ще на світанку ворог зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляв позиції українських захисників поблизу Кримського, а по обіді - випустив 4 міни калібру 82мм. Міномети такого ж калібру були застосовані неподалік Зайцевого та Луганського, що на Світлодарській дузі.

Читайте такожНа Дніпропетровщині невідомі з гранатомета обстріляли авто з поліцейськими, один з яких дістав поранення

На підступах до Донецька факти застосування противником піхотного озброєння зафіксовано поблизу Авдіївки, Пісків, Новоселівки Другої та Мар’їнки.

"Непроста ситуація і неподалік Маріуполя. Зокрема, порушуючи Мінські домовленості, бойовики застосували міномети калібру 120мм, стрілецьку зброю, гранатомети та озброєння БМП поблизу Водяного. Зі 120-ти та 82мм мінометів були обстріляні сили АТО у районі Гнутового, а зі стрілецької зброї і гранатометів - оборонці Миколаївки, Березового, Новотроїцького, Старогнатівки і Павлополя", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів жоден наш військовослужбовець не постраждав.