Волкер перед зустріччю із Сурковим нагадав про кількість жертв російської агресії на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер нагадав про необхідність встановлення справжнього режиму тиші на Донбасі.

Про це дипломат заявив у мікроблозі Twitter.

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«У 2017 році вже підтверджено 442 жертви серед цивільних, що перевищує (кількість жертв) у 2016 році. Мешканці Донбасу заслуговують справжнього припинення вогню», - зазначив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Волкер повинен провести чергову зустріч з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим. Вони мають намір розглянути можливість розміщення миротворчої місії ООН на сході України з метою активізації мінського мирного процесу, який почав пробуксовувати.

4 листопада спецпредставник Держдепартаменту США наголосив, що Російська Федерація на 100% контролює те, що відбувається на Донбасі.