Волкер перед зустріччю із Сурковим нагадав про кількість жертв російської агресії на Донбасі
Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер нагадав про необхідність встановлення справжнього режиму тиші на Донбасі
Спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер нагадав про необхідність встановлення справжнього режиму тиші на Донбасі.
Про це дипломат заявив у мікроблозі Twitter.
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«У 2017 році вже підтверджено 442 жертви серед цивільних, що перевищує (кількість жертв) у 2016 році. Мешканці Донбасу заслуговують справжнього припинення вогню», - зазначив Волкер.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Волкер повинен провести чергову зустріч з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим. Вони мають намір розглянути можливість розміщення миротворчої місії ООН на сході України з метою активізації мінського мирного процесу, який почав пробуксовувати.
4 листопада спецпредставник Держдепартаменту США наголосив, що Російська Федерація на 100% контролює те, що відбувається на Донбасі.