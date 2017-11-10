У Конотопі попрощалися із бійцем АТО, який ціною власного життя зупинив ворожих диверсантів

У місті Конотоп Сумської області попрощалися із загиблим в зоні проведення антитерористичної операції старшим лейтенантом 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми» 58-ї окремої мотопіхотної бригади Валентином Ничвидюком.

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Як повідомили УНІАН у секторі з питань внутрішньої політики Конотопської міської ради, провести бійця в останню путь сьогодні, 10 листопада, зібралися кілька сотень людей – рідні, близькі, бойові побратими, представники влади, жителі міста.

«У ніч із 7 на 8 листопада в бою проти російських окупантів біля селища Кримське Луганської області командир взводу першої роти 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми» 58-ї бригади старший лейтенант Ничвидюк загинув внаслідок мінометного обстрілу поблизу траси «Бахмутка» разом із старшим сержантом Антоном Мишком. Ничвидюк загинув у перші хвилини бою, а тяжкопораненого Мишка побратими не встигли довезти до шпиталю. У складі зведеної групи вони мали зупинити прохід ворожих диверсантів. І зупинили, ціною власного життя», – йдеться у повідомленні.

У Конотопі 8-10 листопада було оголошено днями жалоби за загиблими в АТО військовослужбовцями батальйону «Суми» 58 ОМПБр.

Ничвидюку було 28 років. Він родом із Конотопа, де лишилися його батьки, а в Києві – дружина та маленька дитина. Закінчив Національну академію внутрішніх справ, за освітою – юрист. Мав перший розряд із кікбоксингу. Служив у спецпідрозділі «Барс», конвойній службі, батальйоні «Суми».