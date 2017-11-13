Бойовики 14 разів порушили перемир’я, поранено двох українських військових – штаб АТО

З початку доби бойовики 14 разів порушили перемир’я, поранено двох українських військових.

Про це повідомляє перс-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Загалом від опівночі незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. У результаті ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали поранення», - йдеться у повідомленні.

У штабі також зазначають, що оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною. Попри зменшення кількості обстрілів, російсько-терористичні війська на різних ділянках фронту намагаються втягнути сили АТО у бойові протистояння.

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«На Луганському напрямку ворог зі 120мм міномету та стрілецької зброї обстріляв позиції українських захисників поблизу Луганського. Міномети калібру 82мм були застосовані неподалік Лопаскиного та Троїцького. Крім того, впродовж сьогоднішнього дня окупанти провокували військовослужбовців ЗСУ у районі Кримського та Зайцевого», - наголосили в прес-центрі.

За даними штабу, на Донецькому напрямку під вогонь з піхотного озброєння потрапили оборонці Авдіївки, Пісків, Мар’їнки та Старогнатівки, а поблизу Новотроїцького позиції сил АТО обстрілював снайпер.

Також повідомляється, що в районі Маріуполя бойовики випустили близько двох десятків мін калібру 120 і 82мм по захисниках Водяного.

«За необхідності військовослужбовці сил АТО давали ворогу жорстку відповідь зі стрілецького озброєння та гранатометів», - додали в прес-центрі.