Бойовики висунули нову умову для відкриття пункту пропуску "Золоте" - Геращенко

Контрольовані Росією бойовики шантажують блокуванням контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте", поки у Станиці Луганській не буде відведена техніка.

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Про це член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Про "вагу" слова ОРДЛО яскраво свідчить і історія з заблокованим КПВВ "Золоте", яке вони у жовтні пообіцяли відкрити днями. Так ось, сьогодні висунуто чергову передумову - шантаж: мовляв, тільки після розведення важкої техніки в Станиці Луганській (яка щотижня обстрілюється). Звернулася до координатора (координатор ОБСЄ в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Тоні Фріш - УНІАН) з вимогою дати оцінку цьому новому шантажу й черговим "передумовам". Й до чого тут Станиця Луганська до два роки заблокованого КПВВ " Золоте"?" - заявила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, КПВВ "Золоте" у Луганській області був відкритий 31 березня 2016 року, але пропрацював лише кілька годин. Така ситуація склалася у зв'язку з постійними обстрілами з боку окупантів і відмовою бойовиків здійснювати зі свого боку пропуск людей і транспорту.

20 жовтня 2017 року українська сторона зі свого боку відновила роботу КПВВ "Золоте" попри відсутність підтвердження відкриття КПВВ з боку ОРЛО.

«Золоте» єдиний КПВВ на Луганщині, який передбачає автомобільний рух.

23 жовтня 2017 року українська сторона заявила, що бойовики блокують відкриття КПВВ «Золоте» через лінію зіткнення в районі проведення АТО, чим ускладнюють гуманітарну ситуацію на Донбасі.

На попередній зустрічі у Мінську, яка відбулася 27 жовтня, українська сторона у Мінську закликала бойовиків припинити штучно блокувати відкриття КПВВ "Золоте".