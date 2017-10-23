Бойовики блокують відкриття КПВВ "Золоте"

Бойовики блокують відкриття контрольного пункту в`їзду-виїзду (КПВВ) «Золоте» через лінію зіткнення в районі проведення АТО, чим ускладнюють гуманітарну ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook з посиланням на Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

У СЦКК нагадали, що КПВВ «Золоте» з боку території, підконтрольної уряду України, з 20 жовтня розпочав свою роботу в штатному режимі. Разом з прикордонниками пасажиро-транспортний потік людей і транспортних засобів через КПВВ в обох напрямках (до населених пунктів, розташованих в так званій «сірій» зоні) забезпечують співробітники фіскальної служби та Національної поліції. Поряд з КПВВ розміщена та здійснює патрулювання спостережна група Української сторони СЦКК.

«На жаль, КПВВ з боку ОРЛО з 20 жовтня поточного року залишається зачиненим. НЗФ ОРЛО відмовляються забезпечувати здійснювання перетину лінії зіткнення цивільним населенням та транспортному засобами зі своєї сторони», - йдеться у повідомленні.

Як зауважив заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, офіційних роз'яснень від ОРЛО не надходило. Однак, за його словами, неофіційно їхні представники повідомили моніторингову місію ОБСЄ про те, що не готові відкрити КПВВ, у зв'язку з технічними обставинами та незадовільним станом асфальтового покриття.

У СЦКК наголосили, що налагодження повноцінної роботи КПВВ «Золоте» дозволить перерозподілити частину пасажиропотоку та значною мірою розвантажить КПВВ «Станиця Луганська». Це, в свою чергу, значно покращить гуманітарну ситуацію в регіоні та дозволить провести якісний ремонт мосту на КПВВ «Станиця Луганська», технічний стан якого загрожує безпечному пересуванню по ньому мирного населення.

Українська сторона СЦКК вчергове звертає увагу на «слабкий вплив» Російської сторони СЦКК на керівництво ОРЛО з питання відкриття з боку ОРЛО КПВВ «Золоте». «Свідоме затягування та блокування вирішення зазначеного питання свідчить про те, що керівництво ОРЛО продовжує цинічно ігнорувати інтереси цивільного населення по обидва боки лінії зіткнення, не бажає розвантажити КПВВ «Станиця Луганська», демонструє зацікавленість у погіршенні гуманітарної ситуації у Луганській області та прагне подальшого загострення протистояння на Донбасі», - наголосили у СЦКК.

Як повідомляв УНІАН, КПВВ "Золоте" у Луганській області був відкритий 31 березня 2016 року, але пропрацював лише кілька годин. Така ситуація склалася у зв'язку з постійними обстрілами з боку окупантів і відмовою бойовиків здійснювати зі свого боку пропуск людей і транспорту.

20 жовтня 2017 року українська сторона зі свого боку відновила роботу КПВВ "Золоте" попри відсутність підтвердження відкриття КПВВ з боку ОРЛО.

«Золоте» єдиний КПВВ на Луганщині, який передбачає автомобільний рух.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 12 разів порушили режим тиші, внаслідок чого один військовослужбовець сил АТО отримав поранення.