Бойовики з мінометів обстріляли позиції сил АТО біля Широкиного та Гнутового - штаб

Сьогодні від опівночі російсько-окупаційні війська 10 разів порушили перемир’я в зоні проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська вели прицільні обстріли позицій Збройних сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостям, – були задіяні навіть танки.

«На Луганському напрямку найгарячіше під Троїцьким. Впродовж майже двох годин ворог вів вогонь по українських оборонцях із озброєння танка, БМП, 120-мм і 82-мм мінометів та гранатометів. Легке піхотне озброєння російські найманці застосували поблизу Зайцевого, Донця, Жовтого і Кримського», - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку, за даними штабу, противник й надалі зосереджує вогневу активність на Приазов’ї. З мінометів різних типів обстріляні оборонці Широкиного та Гнутового, а з гранатометів і стрілецької зброї – захисники Павлополя і Водяного. А у районі Кам‘янки ворог випустив декілька мін калібру 120-мм.

Раніше повідомлялося, що ситуація в АТО загострилася, четверо українських військових були поранені.