Ситуація в АТО загострилася: четверо українських військових отримали поранення

За минулу добу бойовики 30 разів прицільно обстріляли позиції українських військових у зоні АТО. В результаті ворожих обстрілів 4 військовослужбовців сил АТО були поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку, застосовуючи 120-ти і 82-мм міномети, гранатомети, стрілецька зброя та озброєння БМП, ворог неодноразово обстрілював захисників Луганського, що на Светлодарской дузі.

З мінометів 82-го калібру, гранатометів і стрілецької зброї бив по захисникам Новотошківського і Новоолександрівки.

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Поблизу Кримського і Золотого застосовано вогнепальну зброю. На Донецькому напрямку близько десяти хв різних калібрів противник випустив неподалік Павлополя. Застосовуючи піхотне озброєння, російські найманці також неодноразово порушували перемир'я в передмісті Авдіївки і на підступах до Пісків.

Під гранатометный вогонь противника потрапили опорні пункти сил АТО в районі Зайцевого.

У переважній більшості випадків захисники України відкривали вогонь зі зброї, не забороненого мінськими домовленостями.

Як повідомляв УНІАН, камери ОБСЄ зафіксували вибухи біля Донецької фільтрувальної станції. В ОБСЄ вважають, що обстріл велися з боку окупованого бойовиками Донецька.