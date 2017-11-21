"Силовий переворот і захоплення влади": в ІС розповіли про заколот "міністра ЛНР" проти Плотницького

Координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомив подробиці про конфлікт ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького та "міністра МВС" Ігоря Корнета в Луганську. Про це він написав у Facebook.

"Після довгого протистояння ватажок «ЛНР» І. Плотницький звільнив «міністра внутрішніх справ ЛНР» І. Корнета з формулюванням «у зв'язку з порушенням стосовно нього кримінальної справи», «тимчасовим виконуючим обов'язки міністра» призначений «начальник кримінальної поліції МВС ЛНР» Черков", - сказано в повідомленні.

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Безпосередньо перед звільненням, в рамках протистояння з ватажком «ЛНР» Корнет дав вказівку підлеглим йому підрозділам перейти на "посилений режим служби".

"Зокрема, всім співробітникам «МВС ЛНР» було заборонено покидати свої робочі місця «аж до особливого розпорядження», організовані бойові чергування для можливого протистояння фізичному захопленню об'єктів «МВС ЛНР» підрозділами інших «силових відомств ЛНР», лояльних до І. Плотницького. В оточенні Плотницького ці заходи викликали резонанс з формулюванням про підготовку Корнетом «силового перевороту і захоплення влади», - додав Тимчук.

Раніше УНІАН повідомляв, що в центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами. 20 листопада, ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підкорятися цим наказом. Невідомі блокують доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.