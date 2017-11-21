У "ЛНР" назріває переворот: центр Луганська захоплено "чужими" бойовиками з гранатометами і БТР (відео)

В центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами. Про це у Facebook повідомив журналіст Андрій Діхтяренко.

«У Луганську під управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами. Схоже, Корнет вирішив "оскаржувати рішення" суду про своє звільнення з посади міністра. Тепер головне, щоб в процесі подачі "апеляції" не постраждали жителі навколишніх будинків. Ці войнушки відбуваються в самому центрі міста», - зазначив Діхтяренко.

Як повідомляє 0642.ua вчора, 20 листопада, ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підкорятися цьому наказу.

Також повідомляється, що Корнет забарикадувався в будівлі МВС разом з колишнім "Беркутом". Будівлю оточили бойовики лояльні до Плотницького. Бойовики взяли під контроль ще мінімум будівлю КРРТ (телебачення).

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У той же час джерела «Нової газети» стверджують, що вони озброєні стрілецькою зброєю і мінометами. Плотницький, який вранці перебував на робочому місці, нібито наказав їм звільнити місто, однак вони проігнорували наказ. Невідомі блокують доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

За непідтвердженими даними, в Луганськ з Донецька прибули три військових «Урали» з бойовиками "охорони", яка підпорядковується ватажку "ДНР" Олександру Захарченко.

Раніше повідомлялося, що в "ЛНР" розгорівся конфлікт між "козаками" і "міліцією".