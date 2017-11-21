Геращенко пояснив причини конфлікту у Луганську і ролі ФСБ та бойовиків "ДНР" у ньому

Член колегії МВС, народний депутат України Антон Геращенко (фракція "Народний фронт") заявляє, що в окупованому Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, а до протистояння залучено бойовиків ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Про це Геращенко сказав у коментарі УНІАН.

Читайте такожУ "ЛНР" директора сепаратистського каналу підозрюють у співпраці з українськими спецслужбами

«У тимчасово окупованому росіянами Луганську відбувається маріонеткова вистава між так званим «міністром внутрішніх справ» Ігорем Корнетом і так званим главою «ЛНР» Ігорем Плотницьким», - зазначив він.

За інформацією Геращенка, вони не поділили між собою контрабандні потоки, доходи від різного роду злочинної діяльності.

«Плотницький через рішення фейкового суду отримав рішення про відсторонення Корнета від посади «міністра внутрішніх справ», однак той закликав на допомогу людей ватажка так званої «ДНР» Захарченка і, скориставшись його підтримкою, спробував показати силу й заявив про те, що він виконувати це рішення «суду» не буде», - зазначив Геращенко.

«Своєю чергою Плотницький звернувся до своїх російських кураторів із ФСБ РФ і зажадав підтримки російського спецназу. Маю велику надію, що вони там один одного перестріляють. Хотілося б у це вірити», - сказав Геращенко.

Як повідомлялося, центр Луганська, включно з адміністративними будівлями, захоплено невідомими у військовій формі без знаків розрізнення й приналежності до тих чи інших організацій.