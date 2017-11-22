Кремль боїться масштабного наступу ЗСУ на тлі перевороту в "ЛНР" – Тимчук

Факти того, що введені вчора в Луганськ військовослужбовці ЗС РФ і російської ПВК фактично не перешкоджають діям підконтрольних главі "МВС ЛНР" Ігорю Корнету бойовиків (а частина їх навіть бере участь в силових діях проти оточення Ігоря Плотницького), свідчить, що Кремль все ж зробив ставку на Корнета.

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Таку думку висловив нардеп і координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Він припускає, що така підтримка може бути тільки «транзитом» - для подальшої передачі повноважень голові «ДНР» Олександру Захарченко зі злиттям «ЛНР» і «ДНР».

«Чи зможе І. Плотницький повернути собі прихильність Москви (а у нього, судячи з усього, залишилися лічені години) – велике питання», – зазначив Тимчук.

Він повідомив, що частина сил і засобів ЗС РФ, введених вчора в «ЛНР», минаючи Луганськ, спрямовані на посилення підрозділів «2-го АК ЛНР» на лінії фронту. «Тобто Кремль більше, ніж втрати контролю над ситуацією в Луганську, боїться, що ЗСУ скористаються цією ситуацією і перейдуть в масштабний наступ», – вважає координатор ІС.

Як повідомляв УНІАН, за словами члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницький і Ігорем Корнетом, а до протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченко і ФСБ РФ.

Пізніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про наявність автомобілів військового типу і присутності озброєних людей, які перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше розміщувалося обласне управління МВС України.