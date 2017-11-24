У "ЛНР" заговорили про об'єднання з "ДНР" після втечі Плотницького - ІС

Втеча до РФ ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького внаслідок конфлікту з ватажком "МВС ЛНР" Корнетом викликало паніку в середовищі керівництва "адміністративних органів" цього псевдодержавного утворення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"У середовищі представників адміністрації ватажка ЛНР" і "міністерств" поширюється інформація про можливе об'єднання "ЛНР" і "ДНР" в одне квазідержавне утворення з адміністративним центром у Донецьку", - йдеться в його повідомленні.

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При цьому, за інформацією ІС, чиновники "ЛНР" побоюються, що перехід під керівництво "ДНР" може супроводжуватися чистками серед керівників структур "ЛНР" зі звинуваченнями їх у сприянні діяльності спецслужб України, з метою усунення від керівництва "людей Плотницького".

Деякі "представники влади ЛНР" висловлюють намір виїзду за межі "ЛНР" (як у Росію, так і на неокупованую територію України), також не виключаючи "збройне протистояння" з НЗФ "ДНР" з боку силовиків "ЛНР", лояльних до Плотницького, додав Тимчук.

Крім того, активно мусується теза про те, що рішення про об'єднання "ЛНР" і "ДНР" може бути прийнято у зв'язку з діяльністю Захарченка, який останнім часом постійно повідомляв російським кураторам про нездатність Плотницького ефективно керувати територією "ЛНР".

Раніше російський письменник, журналіст і прихильник терористів Захар Прилєпін ВКонтакте повідомив, що ватажок угруповання "ЛНР" Ігор Плотницький прилетів до Москви. Він стверджує, що терорист прибув з Ростова-на-Дону, він прилетів економ-класом з маленькою сумкою на плечі. За словами письменника, в аеропорту "Шереметьєво" ватажка "ЛНР" чекали два оперативники.