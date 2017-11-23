Ватажок "ЛНР" Плотницький прилетів до Москви - Прилепін

Ватажок угруповання "ЛНР" Ігор Плотницький прилетів до Москви. Про це повідомив російський бойовик і письменник Захар Прилепін на сторінці "Вконакте".

Прилепін стверджує, що Плотницький прибув з Ростова-на-Дону, він прилетів економ-класом з маленькою сумкою на плечі. За словами письменника, в аеропорту "Шереметьєво" на ватажка "ЛНР" чекали два оперативники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ватажок "ЛНР" Плотницький втік з окупованого Луганська.

Як повідомляв УНІАН, за словами члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, а до протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександр Захарченко і ФСБ РФ.

Пізніше в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили про наявність автомобілів військового типу і присутність озброєних людей, що перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше розміщувалось обласне управління МВС України.

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Президент України Петро Порошенко у зв'язку із загостренням ситуації в Луганську скликав позачергове засідання Військового кабінету Ради національної безпеки та оборони України, в ході якого заявив, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій для забезпечення безпеки мирного населення.

Водночас у Кремлі другий день поспіль відмовляються коментувати ситуацію в тимчасово окупованому Луганську і появу озброєних людей в центрі міста.

Зокрема, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 22 листопада заявив, що не даватиме коментарів та наголосив, що Кремль стежить за ситуацією.

Сьогодні, 23 листопада, відповідаючи на запитання УНІАН, що відбувається в Луганську зараз і чи підтримає Кремль зміну ватажків так званого «ЛНР», Пєсков сказав журналістам: «Я залишаю ваше запитання без відповіді, якихось нюансів я б зараз не став озвучувати».