Кривавий бій на Донбасі: Міноборони каже про п'ятьох загиблих українських військових, втрати уточнюються

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції, за попередньою інформацією, загинуло п’ятеро українських військовослужбовців, четверо поранено, проте ще буде оприлюднено уточнені дані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За попередньою інформацією, внаслідок бойових дій, на жаль, загинуло п’ятеро наших військовослужбовців, четверо отримали поранення. Всіх поранених було швидко евакуйовано до військового мобільного госпіталю в Сєвєродонецьку, де їм надається вся необхідна медична допомога", - сказав Лисенко.

Він наголосив, що інформація щодо втрат за минулу добу є попередньою, і штаб АТО оприлюднить уточнені дані вже найближчим часом.

За його словами, вчора обстановка в зоні АТО залишалася напруженою.

Загалом по всій ліній зіткнення, за словами речника, бойовики здійснили сім обстрілів позицій українських військових, а також було одне бойове зіткнення.

Як повідомляв штаб АТО, протягом доби на Луганському напрямку найгарячіше було на підступах до Кримського. Там сталося бойове зіткнення, яке тривало близько восьми годин.

"Українські бійці знищили чотирьох окупантів, ще п'ятеро – поранені. На жаль, загинули та чотири наших герої, ще двоє були поранені", - розповіли в штабі.