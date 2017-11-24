На Луганщині - запеклий бій: ЗСУ зазнали значних втрат, за добу ліквідовано 8 бойовиків (відео)

Протягом доби на Луганському напрямку найгарячіше було на підступах до Кримського. Там відбулося бойове зіткнення, яке тривало близько восьми годин, передає прес-центр штабу АТО.

"Українськими бійцями було знищено чотирьох окупантів, ще п’ятьох – поранено. На жаль, загинули і чотири наших герої, ще двоє були поранено", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російсько-терористичні війська обстрілювали оборонні укріплення сил АТО біля Кримського із 82-мм мінометів та легкого піхотного озброєння. Зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів противник турбував оборонців Новоолександрівки, а на Світлодарській дузі під гранатометний вогонь потрапили захисники Луганського.

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На Донецькому напрямку найгарячіше було на Приазов’ї. Там російські найманці випустили більше двох десятків мін різних калібрів. Озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю вони застосували поблизу Павлополя, а біля Водяного незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Загалом за минулу добу по всій лінії зіткнення зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку ворога, зокрема й одне бойове зіткнення. Майже у кожному випадку військовослужбовці ЗСУ відповідали противнику прицільним вогнем", - розповіли у штабі.

"На жаль, за минулу добу загинуло п’ятеро українських військових, ще чотири - отримали поранення. Стан здоров’я одного військовослужбовця важкий, трьох – задовільний. Втрати ворога за цю добу 17 осіб: 8 – загиблих і 9 – поранених", - додали у прес-центрі штабу АТО.

Раніше ЗМІ повідомляли, що від військових надходили повідомлення про потужні бої, які йдуть поблизу окупованого Жолобка на Луганщині.