Названі "офіційні" причини відставки Плотницького: "контузія і бойові поранення"

Ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький написав заяву про відставку за станом здоров'я. Про це повідомив міністр держбезпеки "ЛНР" Леонід Пасічник, заява якого опублікував інформаційний ресурс бойовиків.

"Ігор Венедиктович Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Позначилися численні бойові поранення, наслідки контузії. Згідно з його рішенням я приступаю до виконання обов'язків глави Республіки" надалі до майбутніх виборів", - заявив міністр державної безпеки "ЛНР".

Читайте такожУ "ЛНР" заговорили про об'єднання з "ДНР" після втечі Плотницького - ІС

Він також повідомив, що тепер колишній глава стане уповноваженим від "ЛНР" за виконанням Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченко і ФСБ РФ.

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в центрі Луганська значна кількість військової техніки збройних осіб, були перекриті дороги заблоковані установи. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються конфлікти не лише між місцевими бандами, але і між російськими спецслужбами.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав в Росію, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

24 листопада стало відомо, що ватажок "ЛНР" Плотницький пішов у відставку.