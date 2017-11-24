Ватажок "ЛНР" Плотницький пішов у відставку

Ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький подав у відставку "за станом здоров'я". Про це повідомляє інформаційний ресурс бойовиків.

Заяву замість Плотницького зробив один з так званих "міністрів" бойовиків.

"Ігор Венедиктович Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Позначилися численні бойові поранення, наслідки контузії. Згідно з його рішенням я приступаю до виконання обов'язків "глави Республіки" надалі до майбутніх виборів", - заявив "міністр державної безпеки "ЛНР" Леонід Пасічник.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

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Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в центрі Луганська значну кількість військової техніки збройних осіб, були перекриті дороги заблоковані установи. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються конфлікти не лише між місцевими бандами, але й між російськими спецслужбами.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.