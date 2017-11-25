Українські військові звільнили одразу два села на Світлодарській дузі (фото, відео)

Здобутками українських військових унаслідок маневрів на Світлодарській дузі стало звільнення сіл Травневе та Гладосове.

Дістатися них поки що можна тільки полем по бездоріжжю. Селяни боями поблизу налякані, але прихід армійців сприймають позитивно, бо сподіваються, що разом із українською владою до них повернуться й елементарні блага цивілізації – вода, газ і світло, йдеться в сюжеті ТСН.

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"Без світла, без крамниці, без нічого. Тобто весело", - коментують своє життя тутешні жителі Галина та Юрій Хом’якови.

Сусіда Олександра Сарновського також цікавлять харчі і світло, тому він – за Україну. "Україна понад усе. Вона завжди такою була", - каже чоловік.

Дехто ж дипломатично вітає воїнів, але й бойовиків не вважає за чужих. "Для мене і ті рідні, і ті. Ми були при "ДНР", і нічого", - каже Анатолій Плінокос.

Раніше штаб АТО повідомляв, що окремі підрозділи Збройних Сил України на Луганському напрямку покращили "тактичне положення".