Українські військові покращили "тактичне положення" на Луганщині

Окремі підрозділи Збройних Сил України на Луганському напрямку покращили тактичне положення. Про це прес-центр штабу АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що це було зроблено з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли російсько-окупаційних військ.

"ЗСУ суворо дотримуються Мінських домовленостей, відповідно до положень яких можуть зміцнювати або переобладнувати свої позиції, передислоковуватися в межах територій, визначених цими домовленостями", - розповіли у штабі АТО.

22 листопада волонтер Юрій Мисягін повідомляв, що українські військові звільнили кілька селищ і взяли під контроль кілька стратегічних висот на Світлодарській дузі.