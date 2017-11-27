Доба в АТО: ворог застосовував важкі міномети і запускав безпілотник

За минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook Зазначається, що левова частка ворожих збройних провокацій припала на темну пору. На Луганському напрямку ворог вів вогонь по позиціях сил АТО здебільшого з піхотного озброєння. Зокрема, з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв захисників Золотого, Світлодарська, Жовтого, Травневого і двічі Кримського. В обідню пору російські найманці випустили декілька мін 82-го калібру у районі Трьохізбенки.

«На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів незаконні збройні формування вели вогонь по опорних пунктах Збройних сил України біля Верхньоторецького і Водяного. З піхотного озброєння бойовики обстріляли позиції у передмістях Авдіївки і Мар’їнки, а на Приазов’ї противник вів вогонь із зенітної установки, та стрілецької зброї біля Гнутового», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, У районі Авдіївки кілька разів впродовж доби зафіксовано проліт ворожих БПЛА, заборонених Мінськими домовленостями.

«Зважаючи на те, що стріляв ворог досить щільно, українські військові майже у кожному випадку придушували вогневу активність ворога. У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав», - додали в прес-центрі.