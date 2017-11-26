За добу на Донбасі двоє українських бійців загинули, четверо поранено – штаб АТО

Протягом минулої доби в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, у відповідь українські військовослужбовці 7 разів придушували вогневу активність бойовиків.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook, внаслідок обстрілів двоє українських бійців загинули, двох поранено, ще двоє дістали бойові травми.

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«На Луганському напрямку із 82-мм мінометів і гранатометів незаконні збройні формування вели вогонь по захисниках Новолуганського, а з гранатометів – біля Новоолександрівки. Зі стрілецької зброї противник турбував оборонців Станиці Луганської та Кримського», - поінформували у штабі.

На Донецькому напрямку, йдеться у зведенні, російські найманці вели вогонь з мінометів різних калібрів неподалік Павлополя, Невельського і шахти Бутівка. Застосовуючи піхотне озброєння, бандформування порушували перемир’я у передмісті Авдіївки. Ще за світлої пори доби протягом декількох годин поблизу Верхньоторецького воїнів обстрілювали ворожі снайперські пари, бойовики також застосовували заборонені Мінськом види озброєння.

«З метою провокаційних звинувачень сил АТО вони також вели вогонь почергово у бік своїх і наших позицій, не цурались застосовувати і важке озброєння. Реакція наших воїнів була миттєвою та адекватною», - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше у штабі АТО повідомили, що мав місце прецедент, коли один із волонтерів передчасно оприлюднив інформацію, яка поставила під загрозу безпеку та життя військовослужбовців.