На Донеччині диверсанти напали на склад озброєння ЗСУ: поранено військового

У Донецькій області диверсанти здійснили напад на склад ракетно-артилерійського озброєння, одного українського військового поранено.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"В районі відведення одного з підрозділів Збройних сил України у Добропільському районі Донецької області невідомими був обстріляний з автоматичної зброї та отримав поранення чатовий складу ракетно-артилерійського озброєння частини. На пост швидко прибула резервна група, яка допомогла відбити напад диверсантів. Пораненого військовослужбовця доставлено до військово мобільного госпіталю у Покровську. Його життю нічого не загрожує", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу Штабом АТО по усій лінії зіткнення зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Українські військові майже у кожному випадку придушували вогневу активність ворога.

У районі Авдіївки кілька разів впродовж доби зафіксовано проліт ворожих БПЛА, заборонених Мінськими домовленостями.