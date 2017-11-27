Три дні не дожив до 27-го дня народження: на Донбасі загинув український снайпер (фото)

25 листопада 2017 року на Донбасі загинув молодший сержант Перепелиця Максим Олегович. Він три дні не дожив до свого 27-го дня народження, написав на своїй сторінці у Facebook "кіборг" Валерій Логінов.

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Перепелиця проходив службу за контрактом на посаді снайпера роти снайперів 95-ї бригади високомобільних десантних військ України. Він загинув у бою поблизу одного з опорних пунктів селища Верхнеторецьке.

Як повідомляв УНІАН, молодший сержант Денис Кривенко з позивним "Ніндзя" загинув 23 листопада поблизу Кримського на Луганщині у бою з ворогом.