Три дні не дожив до 27-го дня народження: на Донбасі загинув український снайпер (фото)
14:40, 27 листопада 2017Війна
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Про час прощання та поховання військового буде повідомлено окремо.
Перепелиця загинув 25 листопада / фото facebook.com/PozyvnoyAskold
25 листопада 2017 року на Донбасі загинув молодший сержант Перепелиця Максим Олегович. Він три дні не дожив до свого 27-го дня народження, написав на своїй сторінці у Facebook "кіборг" Валерій Логінов.
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Перепелиця проходив службу за контрактом на посаді снайпера роти снайперів 95-ї бригади високомобільних десантних військ України. Він загинув у бою поблизу одного з опорних пунктів селища Верхнеторецьке.
Як повідомляв УНІАН, молодший сержант Денис Кривенко з позивним "Ніндзя" загинув 23 листопада поблизу Кримського на Луганщині у бою з ворогом.
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