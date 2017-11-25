У бою під Кримським загинув молодший сержант "Ніндзя", у нього залишилася дружина й троє маленьких дітей (фото)

Молодший сержант Денис Кривенко з позивним "Ніндзя" загинув 23 листопада поблизу Кримського на Луганщині у бою з ворогом.

Чоловік служив на посаді сержанта з матеріального забезпечення в роті "Донбас", йдеться у повідомленні 16-ї ОМПБ у Facebook.

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"У момент, коли треба було зупинити ворога і не пропустити його до наших позицій, безстрашно вступив у боротьбу пліч-о-пліч з іншими бійцями. Вони разом змогли витурити бойовиків, які кількісно переважали, вимусивши їх відступити", - йдеться у повідомленні.

Та у запеклому й кровопролитному бою "Ніндзя" отримав несумісні з життям поранення. У нього залишися дружина та троє маленьких дітей.

Як повідомляв штаб АТО, двоє військовослужбовців ЗСУ, які вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, вийшли з-під обстрілів і повернулися до своїх підрозділів.