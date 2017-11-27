Названо імена чотирьох загиблих під Кримським українських військових (фото)

23 листопада під час бою під Кримським Луганської області загинули четверо військовослужбовців 16 ОМПБ.

Читайте такожТри дні не дожив до 27-го дня народження: на Донбасі загинув український снайпер (фото)

Спершу стало відомо про Дениса Кривенка "Ніндзю". Троє інших вважалися безвісти зниклими до моменту підтвердження їхніх осіб та факту смерті, пише на своїй сторінці у Facebook 16 ОМПБ.

Старший лейтенант Олександр Тюменцев "Тюмень" родом з Лубен Полтавської області, йому було 39 років. Служив на посаді командира гранатометного взводу роти вогневої підтримки. Він потрапив під вогонь, отримавши множинні рани голови.

У бою з ворожою ДРГ від несумісних з життям поранень живота загинув і переселенець з Донбасу. 45-річний сержант Олександр Сухінін на позивний "Баня" був командиром гранатометного відділення в роті "Донбас". На батька чекали син та донька.

Солдат Сергій Шевченко також проходив службу в роті "Донбас", був гранатометником. 43-річний "Шева" – родом з Новопокровки Чугуївського району Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, молодший сержант Денис Кривенко з позивним "Ніндзя" загинув 23 листопада поблизу Кримського на Луганщині у бою з ворогом. У нього залишилася дружина з трьома маленькими дітьми.