Волкер розповів про найімовірніший сценарій розвитку подій на Донбасі
Cпецпредставник США з питань України Курт Волкер розповів в інтерв'ю американському виданню Politico, що скептично ставиться до перспектив врегулювання конфлікту на Сході України.
Конфлікт на Донбасі найближчим часом не буде врегульовано, вважає Курт Волкер. Про це спеціальний представник Державного департаменту США з питань України заявив в інтерв'ю американському виданню Politico, оприлюдненому в понеділок, 27 листопада, як пише DW.
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На думку Волкера, дуже ймовірно, що активні воєнні дії триватимуть в Україні і через рік. "Я би сказав, що ймовірність цього 80 відсотків. Є шанс, що це буде не так, але найімовірніший сценарій, що все триватиме так, як є зараз", - сказав спецпредставник. Він також нагадав, що протягом конфлікту на Сході України загинуло понад 10 тисяч українців.
В інтерв'ю Волкер висловився на підтримку поставок зброї США Україні задля її самозахисту від Росії, а також згадав про нещодавню зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Белграді. Це була вже третя їхня зустріч. Утім, американський дипломат заявив, що вона не принесла жодних результатів, та оцінив її, як "крок назад".