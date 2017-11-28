Волкер розповів про найімовірніший сценарій розвитку подій на Донбасі

Конфлікт на Донбасі найближчим часом не буде врегульовано, вважає Курт Волкер. Про це спеціальний представник Державного департаменту США з питань України заявив в інтерв'ю американському виданню Politico, оприлюдненому в понеділок, 27 листопада, як пише DW.

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На думку Волкера, дуже ймовірно, що активні воєнні дії триватимуть в Україні і через рік. "Я би сказав, що ймовірність цього 80 відсотків. Є шанс, що це буде не так, але найімовірніший сценарій, що все триватиме так, як є зараз", - сказав спецпредставник. Він також нагадав, що протягом конфлікту на Сході України загинуло понад 10 тисяч українців.

В інтерв'ю Волкер висловився на підтримку поставок зброї США Україні задля її самозахисту від Росії, а також згадав про нещодавню зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Белграді. Це була вже третя їхня зустріч. Утім, американський дипломат заявив, що вона не принесла жодних результатів, та оцінив її, як "крок назад".