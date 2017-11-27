Волкер назвав останню зустріч з Сурковим "кроком назад" у питанні миротворчої місії на Донбасі

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявляє, що його зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим, яка пройшла в Белграді 13 листопада, стала "кроком назад" у плані обговорення розміщення миротворчої місії на Донбасі. Про це американський дипломат заявив в інтерв'ю газеті Politico, повідомляє ТАСС.

Волкер нагадав, що раніше Москва запропонувала розмістити місію ООН для захисту спостерігачів ОБСЄ. У Вашингтоні у свою чергу заявили, що така місія повинна контролювати дотримання перемир'я на всій території - від лінії розмежування ворогуючих сторін до кордону, що пролягає між Росією і проголошеними республіками. "Зараз я вважаю, що росіяни виступили з цією пропозицією з метою почати цю дискусію. Вони хотіли вступити в діалог про те, якими мають бути ці миротворчі сили", - сказав Волкер.

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"Наша третя зустріч (з Сурковим), як ви сказали, була кроком назад. Вони знову повернулися до своєї початкової пропозиції. Не знаю, яким після цього буде наступний крок. Можливо, це сталося через зовсім інші причини, які не мають стосунку до України", - додав спецпосланець.

Він припустив, що причина може критися в невдалій повноформатній зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа у В'єтнамі. Волкер також зазначив, що США хотіли б порозумітися з Росією, але остання ускладнює цей процес. "Безумовно, щодо того, що робить Росія, є відторгнення: чи то висилка дипломатів з нашого посольства в Москві або деякі дії в Сирії, Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Україна - це цікава тема, щодо якої хоча у нас і різні точки зору, але ми все ж можемо дійти спільної думки з приводу деяких спільних кроків. Це може стати базою для того, щоб робити щось позитивне", - вважає дипломат.

"Я думаю, що у випадку з Росією вони хочуть, щоб Україна була проросійською, дружньо ставилася до Росії, хочуть уряд (в Києві), з яким вони б могли працювати. Однак вторгшись в країну (в Україну) і забравши її частину, вони створили більше націоналістичну, більш орієнтовану на Захід і більш єдину Україну, ніж раніше", - зазначив Волкер.

Довідка УНІАН. 20 вересня президент України Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі. Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

У РФ заявляють, що повноцінна миротворча операція на окупованому Донбасі є неприйнятною з точки зору Мінських угод, і наполягають, що миротворці ООН мають базуватися тільки на лінії розмежування в Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

11 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна, США і Німеччина мають фактично готовий проект резолюції ООН про миротворчу місію на Донбасі.

Перед зустріччю Волкера і Суркова в Белграді, яка відбулася 13 листопада, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що США готуються найближчими днями запропонувати Росії план розміщення на Донбасі 20 тис. іноземних миротворців ООН.

За підсумками зустрічі в Белграді американська сторона заявила, що США і РФ продовжать докладати зусиль для припинення війни на Донбасі, незважаючи на різні концепції щодо шляхів досягнення миру.

У свою чергу Сурков повідомив, що Волкер передав йому пропозицію до російського проекту резолюції Ради безпеки ООН щодо розміщення миротворців на Донбасі.

14 листопада після розмови з Волкером Клімкін заявив, що Росія хоче зберегти «свою колонію» на Донбасі.