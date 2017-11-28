Бойовики обстрілюють нещодавно звільнені бійцями ЗСУ селища на Донеччині – СЦКК

Сьогодні зранку бойовики розпочали обстріли населених пунктів Травневе та Гладосове у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), розміщеному на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє: у порушення наданих гарантій безпеки сьогодні зранку, 28 листопада 2017 року, НЗФ ОРДО розпочали обстріли населених пунктів Травневе та Гладосове (Донецької області)", - наголошується у дописі.

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Такі дії бойовиків, підкреслює українська сторона СЦКК, розцінюються як чергова провокація дискредитації підрозділів Збройних сил України в зоні АТО та недопущення спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації та обстановки щодо порушень бойовиками режиму тиші в зазначених населених пунктах.

Також зазначається, що українська сторона СЦКК засуджує дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

"Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", – наголошується у дописі.