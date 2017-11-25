Опубліковані фото та відео зі звільнених українськими військовими двох сіл на Донбасі

У штабі АТО підтвердили, що українські військові взяли під повний контроль два селища - Травневе та Гладосове. Сьогодні жителям цих населених пунктів привезли гумдопомогу.

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Під час спілкування з місцевими військові з’ясували проблемні питання, які потребують нагального вирішення (дитяче харчування, памперси та відновлення електропостачання), та провели відповідну роз’яснювальну роботу серед мешканців селищ щодо поточної ситуації.

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові звільнили одразу два села на Донбасі - Травневе та Гладосове. Дістатися них поки що можна тільки полем по бездоріжжю. Селяни боями поблизу налякані, але прихід армійців сприймають позитивно, бо сподіваються, що разом із українською владою до них повернуться й елементарні блага цивілізації – вода, газ і світло.

Також Reuters опублікувало фото із села Травневе, підконтрольного українським військовим. Про те, що населений пункт перебуває під контролем України, раніше не повідомляли - чекали, поки наші бійці закріпляться на позиціях.