Бойовики готують диверсії і збройні провокації в районі Світлодарської дуги – штаб АТО

Штаб антитерористичної операції заявляє, що отримав інформацію про підготовку диверсійних і збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ в районі населених пунктів Доломітне, Травневе, Гладосове (Донецька область).

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Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Збройні сили України готові адекватно відреагувати. Відповідь буде жорсткою", - наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією української сторони СЦКК, сьогодні зранку бойовики розпочали обстріли населених пунктів Травневе та Гладосове у Донецькій області.