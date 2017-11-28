Бойовики готують диверсії і збройні провокації в районі Світлодарської дуги – штаб АТО
13:15, 28 листопада 2017Війна
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Сьогодні зранку бойовики розпочали обстріли населених пунктів під Світлодарськом.
У штабі АТО заявили, що відповідь на провокації буде жорсткою / Скріншот
Штаб антитерористичної операції заявляє, що отримав інформацію про підготовку диверсійних і збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ в районі населених пунктів Доломітне, Травневе, Гладосове (Донецька область).
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Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.
"Збройні сили України готові адекватно відреагувати. Відповідь буде жорсткою", - наголосили у штабі.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією української сторони СЦКК, сьогодні зранку бойовики розпочали обстріли населених пунктів Травневе та Гладосове у Донецькій області.
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